Superlotação de carros Reprodução

Publicado 30/12/2024 17:24

Cabo Frio - A Praia das Conchas, em Cabo Frio, enfrentou superlotação de veículos neste sábado (28), revelando a falta de ordenamento e fiscalização no local. Um vídeo gravado no estacionamento mostrou quiosqueiros tentando organizar o fluxo de carros, mas, sem apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, irregularidades como estacionamento em áreas de vegetação e locais proibidos se tornaram comuns.



No registro, um comerciante desabafa: “Isso aqui vai virar um pandemônio”. Frequentadores e trabalhadores pedem uma ação mais efetiva da Prefeitura para evitar danos ambientais e melhorar a experiência dos turistas, já que a praia é um dos destinos mais procurados da cidade na alta temporada.

Inspeção no Peró com secretários



O bairro do Peró, que abriga a Praia das Conchas, recebeu uma inspeção de secretários escolhidos pelo prefeito eleito, Dr. Serginho. A visita ocorreu neste sábado (28) e contou com a presença de Leandro dos Santos Carvalho (Segurança e Ordem Pública), Davi Barcelos (Turismo), Jailton Dia Nogueira (Meio Ambiente) e Josias Medeiros (Mobilidade Urbana).



Os futuros gestores, acompanhados por representantes da Associação Comercial e Turística do Peró (ACETUR) e da ONG Amigos do Peró, percorreram a orla, a Praça do Moinho e ruas internas da região. Durante a inspeção, os secretários reconheceram os desafios, mas prometeram melhorias significativas, especialmente na organização do comércio irregular e na mobilidade urbana.



O futuro secretário de Turismo, Davi Barcelos, destacou a importância estratégica do Peró: “A transformação turística de Cabo Frio vai começar pelo Peró.”