Esgoto sendo despejado no Canal do Itajuru - Reprodução/Rede social

Publicado 30/12/2024 17:18

Cabo Frio - Um morador registrou imagens na noite deste sábado (28) que mostram esgoto sendo despejado diretamente no Canal do Itajuru, em Cabo Frio. O flagrante foi feito na altura do bairro Portinho, próximo ao Blu Sports, e chamou a atenção pela gravidade da situação.



De acordo com o relato, o odor no local era insuportável. A denúncia reforça preocupações sobre a poluição ambiental e os impactos para a saúde pública e o turismo da região.



A redação entrou em contato com a concessionária responsável pelo saneamento, a Prolagos, para esclarecer o ocorrido. Segue a resposta:



“Uma equipe da concessionária está no local neste domingo (29) para verificar o caso e atuar na solução. Em razão das chuvas registradas neste período de fim de ano, pode haver o aumento de volume de águas pluviais e, para não ocorrer a inundação da cidade, o sistema de drenagem atua normalmente com o excedente da água de chuva desembocando no corpo hídrico. Assim que o sistema começa a esvaziar, a saída gradativamente deixa de ocorrer”.