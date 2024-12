Operação Lei Seca - Glauber Ribeiro

Operação Lei Seca Glauber Ribeiro

Publicado 30/12/2024 17:27

Cabo Frio - Na noite deste sábado (28), um capitão da Polícia Militar foi atropelado por um motociclista que fugiu de uma abordagem da Lei Seca no Centro de Cabo Frio. O incidente ocorreu na Rua Jonas Garcia, nas proximidades do Canal do Itajuru, durante uma operação de fiscalização de trânsito.



Segundo relatos, os policiais deram ordem de parada ao motociclista, que desobedeceu e avançou em alta velocidade, atingindo o oficial que realizava a abordagem. Após o atropelamento, o motociclista fugiu do local, deixando o capitão ferido.



O oficial foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital de Cabo Frio, onde recebeu atendimento médico e foi liberado pouco depois, sem ferimentos graves.



O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio e será tratado como tentativa de homicídio.