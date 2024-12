300g de maconha; 13 tabletes de haxixe; 13 comprimidos de ecstasy; R$ 405,00 em espécie; 2 balanças de precisão; 1 celular, entre outros itens. - Divulgação/PM

Publicado 30/12/2024 17:45

Cabo Frio - Na noite deste sábado (28), uma operação do Serviço Reservado e do GAT resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Olinda, em Cabo Frio.



Conforma e Polícia Militar, com informações sobre um esquema de “disque drogas”, as equipes abordaram o suspeito, identificado como R. G. D. A., de 27 anos, na Rua Curitiba. Durante a abordagem, foram encontradas quatro trouxinhas de maconha. Questionado, o homem confessou que armazenava mais drogas em sua residência e autorizou a entrada dos policiais.



No local, as equipes descobriram uma estufa contendo 12 pés de maconha em fase de cultivo, além de outros materiais relacionados ao tráfico:



• 300g de maconha;

• 13 tabletes de haxixe;

• 13 comprimidos de ecstasy;

• R$ 405,00 em espécie;

• 2 balanças de precisão;

• 1 celular, entre outros itens.



A estufa improvisada foi alvo de perícia, e o caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia. O acusado foi autuado pelo artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas, e permanece preso.