126ª Delegacia de Polícia(126ª DP) - Reprodução

126ª Delegacia de Polícia(126ª DP)Reprodução

Publicado 30/12/2024 17:52

Cabo Frio - Um homem foi morto e outras duas pessoas baleadas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, neste domingo (29). O crime ocorreu por volta das 2h30 da madrugada.

Segundo informações, a vítima fatal, identificada como Alefer Ricardo, de 20 anos, foi executada no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). As outras duas pessoas baleadas foram socorridas para uma unidade de saúde e não há informações sobre o estado de saúde delas.

A 126ª Delegacia de Polícia(126ª DP) investiga o caso para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre a motivação do tiroteio. Ninguém foi preso.