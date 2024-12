Homem despeja grande quantidade de lixo - Reprodução

Publicado 31/12/2024 11:16

Cabo Frio - Um homem ainda não identificado foi flagrado descartando de maneira irregular uma grande quantidade de lixo no trevo entre os bairros Guriri e Peró, em Cabo Frio. O crime aconteceu no domingo (29), e foi registrado por uma moradora que passava pelo local.

A reportagem do O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio nesta segunda-feira (30), buscando um posicionamento sobre o caso e as medidas que serão adotadas, mas até o momento não obteve resposta.

Lembra-se aqui que o descarte irregular de lixo é crime previsto pela Lei Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. De acordo com a legislação, a penalidade para quem descartar lixo de forma irregular pode incluir multa, detenção ou reclusão. A multa pode chegar a R$ 25 mil, dependendo da quantidade de lixo descartado.