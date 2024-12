Casal foi flagrado mantendo relações sexuais em plena luz do dia - Reprodução/Rede social

Publicado 31/12/2024 14:36

Cabo Frio - Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais em plena luz do dia, por volta das 16h desta segunda-feira (30), na Rua 13 de Novembro, no Centro de Cabo Frio.



O ato foi registrado por populares, que ficaram chocados com o que viram. A cena chamou atenção pelo fato de o casal não se intimidar com a presença de outras pessoas. O homem e a mulher estavam entre dois carros e continuaram com a relação, independentemente de quem passava pelo local. Eles não se intimidaram nem mesmo pela presença de crianças.



De acordo com o Código Penal Brasileiro, a prática de atos obscenos em locais públicos configura o crime de atentado ao pudor, com pena prevista de detenção de três meses a um ano, ou multa.