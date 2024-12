Policial militar recupera fuzil que caiu no mar da Praia do Forte - Divulgação/PM

Publicado 31/12/2024 15:34

Cabo Frio - Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra um policial militar recuperando um fuzil que caiu no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio, na tarde desta terça-feira (31). De acordo com o Comando do Grupamento Aeromóvel (GAM), a arma, que estava com um dos agentes a bordo de uma aeronave da corporação, desprendeu-se da bandoleira e caiu nas águas.



Segundo a Polícia Militar, a recuperação do armamento foi imediata, realizada por policiais que atuavam em apoio às ações de policiamento locais. Informações extraoficiais dão conta de que o fuzil foi devolvido por banhistas.



A ocorrência foi registrada em meio ao reforço das medidas de segurança para o Réveillon na Praia do Forte. Apesar do cancelamento da tradicional “festa da virada”, que incluía queima de fogos e shows, o município e o 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) implementaram um esquema para garantir a tranquilidade de moradores e turistas.



O policiamento foi reforçado com mais de 400 policiais militares mobilizados nesta terça-feira, contando com o apoio de unidades especializadas, como o Grupamento Aeromóvel, o Batalhão de Ação com Cães e o Batalhão de Polícia de Choque. Além disso, foram utilizadas tecnologias de monitoramento, incluindo câmeras com reconhecimento facial e drones para patrulhamento aéreo.