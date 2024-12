Casa Municipal de Acolhimento Temporário à Pessoa Idosa - Reprodução

Publicado 31/12/2024 14:49

Cabo Frio - A Casa Municipal de Acolhimento Temporário à Pessoa Idosa, localizada em Tamoios, no 2º distrito de Cabo Frio, tem sido alvo de graves denúncias sobre suas condições de funcionamento. Segundo relatos de um ex-funcionário, o espaço, que hoje acolhe apenas uma idosa, opera em instalações improvisadas e inadequadas, comprometendo a segurança e o bem-estar dos assistidos.



A estrutura do local foi adaptada às pressas em um imóvel público desativado que anteriormente funcionava como capela mortuária, na Rua Estrela Dalva, s/nº, ao lado da Capela de Santana, em Samburá. De acordo com o denunciante, a implantação ocorreu às vésperas das últimas eleições, quando a prefeita Magdala Furtado fez uma série de inaugurações, o que levanta suspeitas de motivações eleitorais na instalação.

As condições descritas são alarmantes. Segundo a denúncia, o local apresenta problemas graves de higiene, com falhas no armazenamento e manipulação de alimentos. Além disso, a adaptação do imóvel foi feita de forma improvisada, incluindo uma “gambiarra” para montar a cozinha, que não atende aos padrões mínimos necessários para o preparo seguro das refeições.



As condições insalubres e a falta de estrutura adequada colocam em risco a única idosa assistida atualmente no local e levantam preocupações sobre a capacidade da casa de atender à demanda de uma população idosa crescente no distrito.



Procurada para comentar as denúncias, a Prefeitura de Cabo Frio ainda não se manifestou sobre a situação do espaço, nem sobre os planos para resolver os problemas apontados.

