Homem é socorrido pelo Grupamento Operacional de Praia (GOP) da Guarda Civil Municipal (GCM) - Reprodução/Rede social

Publicado 03/01/2025 17:16

Cabo Frio - Na tarde desta quinta-feira (2), por volta das 16h20, equipes de socorro do Grupamento Operacional de Praia (GOP) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cabo Frio foram acionadas para atender uma ocorrência na Praia do Forte, na altura da Avenida Nilo Peçanha.



De acordo com a GCM, um homem de 58 anos, identificado como G.J.N. e natural de Magé, passou mal na praia. A equipe de socorro, ao chegar ao local, prestou os primeiros atendimentos à vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros.



Diante da necessidade de garantir a segurança e o bem-estar do paciente, a equipe de socorro decidiu removê-lo da praia e conduzi-lo até a Avenida Macário Pinto Lopes, onde aguardaram a chegada dos bombeiros para que os procedimentos médicos fossem continuados.