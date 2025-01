Prefeito Dr. Serginho - Reprodução/Rede social

Prefeito Dr. SerginhoReprodução/Rede social

Publicado 03/01/2025 18:02

Cabo Frio - Os contribuintes já podem emitir as guias de pagamento do IPTU 2025 em Cabo Frio, por meio do site da Secretaria Municipal de Fazenda, em https://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/servicos/iptu/.

Quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 31 de janeiro, terá um desconto de 10% no valor do imposto.



Em caso de dificuldade para emissão do boleto, os contribuintes podem ir à sede da Secretaria de Fazenda, na Rua Major Belegard, 395, São Bento, das 8h30 às 17h. O atendimento tambem é feito na Secretaria Adjunta de Fazenda de Tamoios (Avenida Independência, s/n

Shopping Unapark – bloco A – Loja 10); na Escola Municipal Leaquim Schuindt

Rua Projetada, n°3, Jardim Esperança) e na Escola Municipal Renato Azevedo (Avenida Joaquim Nogueira, n° 812, São Cristóvão).



O prefeito Dr. Serginho destacou a importância da entrada de recursos próprios, como IPTU e ISS, para o município, em meio ao cenário de grave crise financeira encontrado pela nova gestão municipal, incluindo uma dívida de R$ 64 milhões com o funcionalismo, referente à folha salarial de dezembro.



“Resolvemos a homologação do IPTU, que não foi feita pela gestão anterior e os carnês já estão liberados on-line. Quero pedir à população de Cabo Frio, que nos ajude, pagando o IPTU. A gente precisa arrecadar para colocar a cidade em dia. Nós vamos resolver isso e, com toda a transparência do mundo, todo recurso que colocado na Prefeitura será destinado para a mudança da cidade”, destacou o prefeito.