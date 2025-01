Prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL) - Reprodução/Rede social

Prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL)Reprodução/Rede social

Publicado 06/01/2025 14:15

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), esteve nas ruas da cidade na manhã deste sábado (4) durante uma ação de fiscalização relacionada à atividade de flanelinhas. Em um vídeo registrado no local, o prefeito aparece interagindo com os trabalhadores informais que continuam atuando irregularmente na região.



Durante a abordagem, Serginho propôs a um dos flanelinhas uma oportunidade de emprego no estacionamento oficial da prefeitura como alternativa para regularizar a situação. O prefeito destacou que, caso haja reincidência na atividade irregular, medidas legais serão aplicadas, podendo resultar na prisão do infrator.



