Flanelinha é detido - Divulgação/PM

Publicado 06/01/2025 14:36

Cabo Frio - Na manhã deste sábado (4), a Guarda Municipal de Cabo Frio agiu rápido para ajudar um turista com deficiência física que foi abordado de forma ameaçadora por um flanelinha na Rua 13 de Novembro, no Centro. Segundo o turista, o homem exigiu o pagamento de uma taxa, dizendo que, se não pagasse, o carro dele seria danificado.



Com as características passadas pela vítima, os agentes começaram as buscas e logo localizaram o suspeito. Ele tentou fugir, tirando a camisa preta e o boné verde para não ser reconhecido, mas a guarnição não desistiu e conseguiu detê-lo.



O homem foi levado para a 126ª DP, onde foi descoberto que ele já tinha passagem por crimes como roubo e extorsão mediante sequestro. Agora, está à disposição da Justiça.



A Guarda Municipal segue firme no trabalho para garantir a segurança de todos em Cabo Frio. Se você presenciar algo suspeito, não hesite em denunciar!