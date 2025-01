Confusão na Praia do Peró - Reprodução

Publicado 06/01/2025 14:40

Cabo Frio - Uma confusão ocorreu em um quiosque na Praia do Peró, em Cabo Frio, na sexta-feira (3). O desentendimento teve início quando um cliente se recusou a pagar o valor cobrado pelo consumo.



Em vez de acionar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, o garçom do estabelecimento partiu para a agressão física contra o cliente.



Após o ocorrido, a prefeitura de Cabo Frio determinou a suspensão temporária do quiosque, que ficou sem funcionar durante o fim de semana.



Segundo as autoridades municipais, em caso de reincidência, há o risco de o estabelecimento perder definitivamente a licença de operação.



Veja o vídeo.