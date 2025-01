Explosão, causada por um vazamento de gás - Repodução/Rede social

Publicado 07/01/2025 17:43

Cabo Frio - No bairro Braga, em Cabo Frio, na tarde desta segunda-feira (6), foi registrada uma explosão, causada por um vazamento de gás, que deixou um casal ferido em uma residência localizada na Rua Ministro Gama Filho.

O incidente ocorreu enquanto o homem realizava a troca de um botijão de gás. Segundo informações preliminares, o vazamento desencadeou a explosão, causando danos significativos à estrutura da casa e assustando os vizinhos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Tanto o homem, que manipulava o botijão, quanto a mulher, sofreram queimaduras e foram rapidamente encaminhados para uma unidade hospitalar da região.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas por peritos, que trabalharão para determinar as circunstâncias que levaram à explosão. A Polícia Civil também acompanha o caso.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que um dos pacientes foi atendido no Hospital Central de Emergências (HCE), apresentando queimaduras de primeiro e segundo graus. O estado de saúde é estável, ele recebeu o atendimento protocolar e continua em tratamento na unidade.

Já a paciente deu entrada na unidade com queimaduras de primeiro grau, recebeu atendimento médico, teve alta hospitalar no mesmo dia, com a prescrição e orientação médicas necessárias.