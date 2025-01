Secretário de Educação de Cabo Frio, Alfredo Gonçalves - Divulgação

Publicado 07/01/2025 12:56

Nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Educação de Cabo Frio deu as boas-vindas aos servidores recém-empossados, oriundos do concurso de 2020, com o objetivo de prepará-los adequadamente para o exercício de suas funções nas unidades escolares.

Para garantir que os profissionais estejam plenamente capacitados, será oferecido um curso de formação continuada ao longo do mês de janeiro, conforme o cargo de cada servidor. A formação, que começa no dia 13 de janeiro, será realizada de forma online e será obrigatória para professores, auxiliares de classe, cozinheiras e inspetores de aluno.

“Fico feliz em receber vocês para essa nova fase da Educação de Cabo Frio. Nosso compromisso é com a excelência no serviço prestado à comunidade escolar, e, por isso, estamos dedicados a oferecer todo o suporte necessário para o sucesso dos nossos profissionais. Vamos entregar aos nossos alunos uma Educação Nota 10”, destacou o secretário, Alfredo Gonçalves.

A próxima etapa será a escolha da unidade escolar onde os profissionais atuarão, com previsão de início das atividades em fevereiro, junto com o início das aulas.