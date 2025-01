127 cápsulas de cocaína, 42 trouxinhas de maconha e R$ 27 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 08/01/2025 17:50

Cabo Frio - Um homem de 23 anos, identificado como L. A. P. D. S., foi preso nesta terça-feira (7) em Cabo Frio por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por volta das 11h na Rua Tamoios, no Centro.

De acordo com a ocorrência, policiais militares receberam uma denúncia indicando que um indivíduo com características específicas estaria vendendo drogas no local. Ao chegarem à área mencionada, os agentes avistaram o suspeito, que tentou fugir carregando uma sacola em mãos.

Após um cerco tático, o homem foi encontrado no interior de um imóvel. Durante buscas pelo trajeto da fuga, os policiais localizaram a sacola, que continha 127 cápsulas de cocaína, 42 trouxinhas de maconha e R$ 27 em espécie.

Diante dos fatos, o indivíduo e o material apreendido foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.