Adolescente foi vítima de agressão por um homem de aproximadamente 55 anos - Divulgação/PM

Publicado 09/01/2025 18:23

Cabo Frio - O caso de agressão ocorrido na Praça do Parque Burle, em Cabo Frio, continua em andamento. Um adolescente foi vítima de agressão por um homem de aproximadamente 55 anos, que alegou que o jovem estava fumando em um local público. O caso aconteceu em setembro de 2024. O agressor, que policial militar, foi preso após ser considerado foragido e localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio de Janeiro.

Na última audiência, realizada nesta terça-feira (7), novas informações sobre o caso foram apresentadas. Testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas, e a defesa do acusado requereu um incidente de insanidade mental. A solicitação de revogação da prisão, feita pelo advogado do acusado, foi debatida, mas a decisão judicial permanece inalterada, mantendo o acusado preso no Batalhão Especial Prisional (BEP).

O Ministério Público e a assistência de acusação, representada por Rafael e Camila, ainda deverão se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão antes que a decisão final seja tomada. O processo segue em andamento, aguardando o resultado do incidente de insanidade mental e a decisão sobre a manutenção ou não da prisão do acusado.