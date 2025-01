Perseguição terminou em um acidente e na detenção de dois criminosos - Reprodução

Perseguição terminou em um acidente e na detenção de dois criminosos Reprodução

Publicado 10/01/2025 17:12

Na noite desta quinta-feira (9), uma perseguição policial terminou em um acidente e na detenção de dois criminosos em Cabo Frio.



Por volta das 23h40, durante patrulhamento na orla da Praia do Forte, policiais militares observaram um veículo Ford Ka branco em alta velocidade e com os faróis apagados. O comportamento incomum levantou suspeitas, levando a equipe a iniciar um cerco para abordagem.



Ao perceberem a viatura, os ocupantes do carro aceleraram em tentativa de fuga, desobedecendo às ordens de parada, mesmo após a ativação de sirenes e luzes de advertência. A perseguição se estendeu até o Canto do Forte, onde o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore.



Após a colisão, os policiais abordaram os ocupantes do automóvel. O condutor e o passageiro, um adolescente de 17 anos, confessaram ter roubado o carro momentos antes, mas não souberam indicar o local exato do crime. Durante as buscas na área, foi encontrada uma réplica de pistola PT 92 AF, calibre 6mm, utilizada na ação.



Os envolvidos foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia (126ª), e posteriormente à 132ª DP de Arraial do Cabo, Central de Flagrantes do dia, onde o caso foi registrado. O motorista foi autuado e preso, enquanto o menor foi apreendido e está à disposição da Justiça. O veículo recuperado será devolvido ao proprietário após os trâmites legais.