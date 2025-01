Equipes da prefeitura estão realizando a retirada da Leucaena leucocephala, uma espécie exótica invasora que prejudica a flora local - Divulgação

Equipes da prefeitura estão realizando a retirada da Leucaena leucocephala, uma espécie exótica invasora que prejudica a flora localDivulgação

Publicado 10/01/2025 18:01

A Duna Boa Vista, localizada na Praia do Forte, em Cabo Frio, está passando por uma intervenção para recuperar sua vegetação nativa. Equipes da prefeitura estão realizando a retirada da Leucaena leucocephala, uma espécie exótica invasora que prejudica a flora local ao sufocar e sombrear plantas nativas, como a restinga, vegetação característica da região.



“A Leucena, devido ao seu rápido crescimento e capacidade de se espalhar, compromete a biodiversidade local, eliminando outras espécies e alterando o equilíbrio ecológico. Com a supressão dessa planta invasora, estamos garantindo a regeneração da restinga e a restauração do ecossistema natural da Duna Boa Vista”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Dias.

O trabalho de recuperação inclui não apenas a remoção das espécies invasoras, mas também cuidados específicos com a vegetação nativa remanescente, assegurando que a restinga possa se regenerar plenamente.



“Essa iniciativa visa proteger a biodiversidade, melhorar as condições do solo e promover a sustentabilidade do ecossistema, criando condições para que as plantas nativas floresçam e sustentem a fauna local”, concluiu o secretário, lembrando que, em breve, será construído um viveiro exclusivamente com plantas de restinga.