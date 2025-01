Homem pegou um martelo e atacou a parte frontal do automóvel da vítima - Reprodução

Publicado 10/01/2025 17:54 | Atualizado 10/01/2025 17:55

Um caso de violência no trânsito foi registrado nesta sexta-feira (10), na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, no bairro Braga, em Cabo Frio. Um homem, ainda não identificado, quebrou o carro da empresária Ilda, proprietária de uma rede de restaurantes, após uma colisão.



O fato foi registrado no fim da manhã, por volta das 11h10. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do Corsa Sedan ‘fechou’ o veículo de Ilda, um Fiat Strada, o que teria provocado o incidente.



Em seguida, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo saiu do veículo e foi até a janela do Fiat Strada, pedindo para que Ilda abaixasse o vidro. Ela, assustada com a atitude, pensou que seria um assalto, e negou. Foi então que ele retornou ao próprio carro, pegou um martelo e atacou a parte frontal do automóvel da vítima.



O homem quebrou partes do capô, retrovisor e porta do carona. Em seguida, o homem retornou ao Corsa Sedan e saiu rapidamente. Toda a ação foi registrada em vídeo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia.