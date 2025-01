Acidente envolveu dois ônibus e um carro - Reprodução

Publicado 10/01/2025 17:42

Um acidente envolvendo três veículos, dois ônibus e um carro, foi registrado na tarde desta sexta-feira (10), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na RJ-140, na altura do bairro Foguete e, segundo informações preliminares, deixou sete feridos.



Um dos ônibus era de turismo. Segundo imagens, os veículos envolvidos ficaram bastante prejudicados. Apesar do estrago, todas as vítimas se feriram superficialmente, sendo atendidas por equipes de emergência no local. A dinâmica do acidente ainda não foi informada.



Em nota, a Salineira, empresa responsável por um dos ônibus envolvidos na ocorrência, informou que “está tomando todas as providências necessárias e prestando assistência com uma equipe na localidade”.



“A prioridade da empresa neste momento é garantir o bem-estar e a segurança de todos os envolvidos”, destacou a nota.



Questionada sobre o ocorrido, a empresa de turismo responsável pelo outro ônibus ainda não retornou.