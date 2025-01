19 cápsulas de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 13/01/2025 13:37

Cabo Frio - Na manhã deste sábado (11), policiais militares em patrulhamento pela Praia do Siqueira, em Cabo Frio, abordaram duas mulheres após uma tentativa de fuga. As suspeitas, identificadas como M.M.D.S., de 36 anos, e uma menor, de 14, foram encontradas com 19 cápsulas de cocaína.

De acordo com a polícia, a equipe avistou um motoqueiro e as duas mulheres em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, os três tentaram fugir, mas as mulheres foram alcançadas. Após realizar uma busca no local, os policiais encontraram o entorpecente.

Diante dos fatos, as duas foram conduzidas para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e a adolescente por crime análogo.