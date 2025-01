Veículo que obstruía a calçada - Ascom

Veículo que obstruía a calçada Ascom

Publicado 13/01/2025 14:03

Cabo Frio - Uma ação de ordenamento foi realizada neste domingo (12), no bairro da Gamboa, em Cabo Frio. Um veículo que obstruía a calçada, provocando transtornos para moradores e pedestres, foi removido pela equipe da prefeitura.



Segundo o município, a iniciativa integra um conjunto de medidas voltadas à organização dos espaços públicos da cidade. O secretário de Mobilidade Urbana da cidade, Josias da Swell, destacou a importância da colaboração da população com essas ações, que têm como objetivo tornar Cabo Frio uma cidade mais organizada e acessível.



“Calçada é lugar para pedestres. Seguimos ordenando a cidade e pedindo a compreensão de toda a população, pois o objetivo é deixar o município mais organizado para todos os moradores”, ressaltou o secretário.