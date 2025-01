Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 13/01/2025 13:55

Cabo Frio - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrado na manhã desta segunda-feira (13) por volta das 5h50, no cruzamento da Avenida Julia Kubitscheck com a Rua Samuel Agenor Agenitiski, no Jardim Flamboyant, em Cabo Frio.

De acordo com informações de uma testemunha ocular, o carro teria avançado o sinal vermelho e colidido com a moto, que seguia pela via. Os dois ocupantes da motocicleta sofreram ferimentos e foram socorridos para uma unidade de saúde da região.

O condutor e a passageira do automóvel envolvido no acidente permaneceram no local para prestar assistência às vítimas e colaborar com as equipes de resgate.

As causas do acidente estão sendo investigadas.