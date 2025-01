Dois homens foram flagrados furtando uma moto elétrica na Avenida Hilton Massa - Reprodução/ Câmeras de segurança da região.

Publicado 14/01/2025 14:00

Cabo Frio - Na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 10h, dois homens foram flagrados furtando uma moto elétrica na Avenida Hilton Massa, no bairro Passagem, em Cabo Frio. O crime foi registrado por câmeras de segurança da região.



Nas imagens, é possível ver o momento em que a dupla se aproxima do veículo. Um dos homens tenta dar partida na moto elétrica e, ao conseguir, segue pela avenida, deixando o comparsa para trás.



De acordo com o denunciante, os suspeitos já teriam cometido o mesmo crime anteriormente. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu recuperar a moto elétrica e prender os acusados.

Moto elétrica recuperada Divulgação/PM