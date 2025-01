Problemas relacionados ao ordenamento urbano no acesso à Lagoa do Sudoeste - Reprodução

Problemas relacionados ao ordenamento urbano no acesso à Lagoa do SudoesteReprodução

Publicado 14/01/2025 15:08

Cabo Frio - Moradores do bairro Vila do Sol, em Cabo Frio, estão denunciando problemas relacionados ao ordenamento urbano no acesso à Lagoa do Sudoeste. Segundo os relatos, o local tem enfrentado constantes episódios de baderna, com diversos veículos estacionados irregularmente e sem fiscalização adequada.



Neste fim de semana, imagens flagraram a situação, descrita pelos moradores como “uma bagunça e desordem total”. Os relatos dão conta de que a situação tem piorado, especialmente neste período de maior movimentação na cidade. Diante disso, os moradores pedem ajuda da prefeitura para organizar o espaço público e evitar transtornos.



Em resposta, o secretário de Segurança de Cabo Frio, coronel Leandro, reconheceu os desafios enfrentados pela cidade, especialmente no período de alta temporada, quando o fluxo de turistas aumenta de maneira expressiva. Ele destacou que ações têm sido realizadas em parceria com a Secretaria de Mobilidade para melhorar o ordenamento e a mobilidade urbana.



Entre as iniciativas, o secretário mencionou a colocação de guardas municipais em pontos estratégicos e a melhoria da sinalização, com foco em locais como Tamoios, a ponte que liga Cabo Frio ao distrito de Barra de São João, e a América Central, que também enfrenta problemas de trânsito. Além disso, ele destacou o impacto do fluxo de veículos vindos da Praia do Peró, que afeta vias como a Estrada do Guriri e a Rua Samuel Bessa.



“Temos buscado minimizar esses transtornos, procurando atuar de forma mais presente e cumprir as diretrizes do prefeito no ordenamento da cidade e dos espaços públicos. Nesse caso específico, vamos procurar estar mais presentes, colocando a presença física do guarda municipal nesses locais para uma atuação mais in loco”, afirmou o secretário.