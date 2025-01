126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 15/01/2025 16:58

Cabo Frio - Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da madrugada desta terça-feira (14) em Cabo Frio. O crime ocorreu por volta das 5h15, na Estrada do Guriri, nas proximidades do Condomínio dos Pássaros.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por um disparo na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local e prestaram os primeiros socorros. Em seguida, o homem foi encaminhado em estado grave para o Hospital Central de Emergências (HCE).

A Polícia Militar também esteve presente para isolar a área e registrar a ocorrência. A motivação do crime e a identidade do autor dos disparos ainda são desconhecidas.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que dará andamento às investigações para localizar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias do atentado.