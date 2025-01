Protesto do SEPE Lagos - Reprodução/Rede social

Publicado 16/01/2025 15:36

Cabo Frio - Na manhã desta quinta-feira (16), o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro – Núcleo Lagos (SEPE Lagos) realizou um novo ato de protesto em frente ao Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf). A categoria demonstra insatisfação com a proposta de parcelamento dos salários apresentada pelo prefeito Serginho (PL) e exige punição aos responsáveis pelos desvios de recursos ocorridos na gestão anterior, comandada pela ex-prefeita Magdala Furtado.



A manifestação desta quinta-feira se soma ao ato realizado na quarta (15) em frente à Prefeitura Municipal. Os servidores buscam pressionar o poder público a encontrar uma solução para a crise financeira que afeta o funcionalismo público em Cabo Frio, garantindo o pagamento integral dos salários e a apuração rigorosa dos crimes cometidos contra a administração pública.



Além de protestar contra o parcelamento dos vencimentos, os manifestantes também reforçam a demanda por punição exemplar aos envolvidos nos desvios de recursos públicos ocorridos na gestão anterior. A categoria pede a prisão e o confisco dos bens de Magdala Furtado e de todos os demais envolvidos no esquema criminoso.