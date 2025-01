3.215 pedras de crack e 430 trouxinhas de maconha - Divulgação/PM

3.215 pedras de crack e 430 trouxinhas de maconha

Publicado 16/01/2025 14:53

Cabo Frio - Uma operação realizada pelo Grupamento de Ações Táticas I (GAT I) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na manhã desta quarta-feira (15). A ação ocorreu por volta das 11h30, na Rua Sete, após denúncias indicando que entorpecentes estavam escondidos em uma área de mata próxima ao local.



Durante uma varredura, os agentes localizaram 3.215 pedras de crack e 430 trouxinhas de maconha, materiais que, segundo estimativas, representam um prejuízo de aproximadamente R$ 37 mil ao tráfico de drogas na região.



O material apreendido foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.