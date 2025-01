83 pedras de crack, 48 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha e um rádio transmissor - Divulgação/PM

Publicado 16/01/2025 14:33

Cabo Frio - Na tarde de terça-feira (14) uma operação policial resultou na apreensão de um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Rua Sete.

De acordo com a ocorrência policial, dois suspeitos, de 17 e 19 anos, foram flagrados após uma denúncia de que elementos estariam comercializando entorpecentes na localidade e frequentando um terreno. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os jovens tentaram fugir, sendo que o menor foi visto descartando uma sacola no terreno denunciado. Eles foram alcançados dentro de uma residência, onde entraram sem autorização da proprietária.

Durante a revista pessoal, nada foi encontrado com os suspeitos. No entanto, no terreno, os policiais localizaram uma sacola contendo 83 pedras de crack, 48 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha e um rádio transmissor.

Os jovens foram encaminhados inicialmente à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio) e, posteriormente, à 125ª Delegacia de Polícia (São Pedro da Aldeia), central de flagrantes. O de 17 anos, que já possuía uma anotação criminal registrada em 23/07/2024, foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343. Ele permaneceu apreendido, enquanto o segundo suspeito foi ouvido e liberado.