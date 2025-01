55 tabletes de maconha, 113 pinos de cocaína, 27 frascos de lança-perfume e 2 galões de "Black Lança". Também foram apreendidas 4 munições de calibre 9mm e 1 rádio transmissor - Divulgação/PM

Publicado 16/01/2025 15:22

Cabo Frio - Na tarde de terça-feira (15), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Nova Califórnia, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. A operação foi conduzida pelo comandante Tenente Viana, com apoio do PATAMO e do Setor M, após denúncias anônimas sobre atividades ilícitas em uma residência na Rua das Pacas, número 55.



O suspeito, identificado como R.O., de 28 anos, permitiu a entrada das equipes na casa. Durante a busca, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo 55 tabletes de maconha, 113 pinos de cocaína, 27 frascos de lança-perfume e 2 galões de “Black Lança”. Também foram apreendidas 4 munições de calibre 9mm e 1 rádio transmissor.



O homem foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado e permanece preso à disposição da Justiça.