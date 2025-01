Turistas descarregando caminhão e secretário Josias da Swell - Reprodução

Publicado 17/01/2025 13:24

Nesta quinta-feira (16), uma cena inusitada chamou a atenção em Cabo Frio: um caminhão foi flagrado descarregando diversos utensílios domésticos em casas de veraneio na Rua Alex Novelino, no bairro Vila Nova. Entre os itens transportados estavam fogão, geladeira, ar-condicionado e uma grande quantidade de alimentos.



O caso chegou ao conhecimento do secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swel, que prometeu tomar medidas para evitar que situações como essa se repitam. Em resposta exclusiva, Josias anunciou que um decreto está sendo preparado para regulamentar o que pode ou não ser transportado nos ônibus de turismo que chegam à cidade.



“Esse é um dos absurdos que a gente vai acabar na nossa cidade. Em breve, o decreto vai estar falando sobre o que é permitido e o que não é permitido vir nos ônibus de turismo”, afirmou o secretário.



Segundo ele, a cena foi surpreendente. “Foi um choque pra mim, mas até o dia de ontem eu ainda não podia agir contra isso. Isso aí é o absurdo que a gente vive quando chega um ônibus com essa quantidade de utensílios pra casa, como fogão, geladeira, até um ar-condicionado veio nessa viagem. E fora a quantidade de alimentos.”



Com a publicação do decreto, Josias reforçou que essa prática será proibida. “Depois que o decreto for lançado, nada disso vai vir mais em ônibus de turismo pra nossa cidade. E assim que publicado, vamos dar ciência a todos. Queremos muito receber nossos turistas, mas sem essa quantidade de alimentos e móveis que eles trazem em suas bagagens. Isso também será ordenado em breve. Já é uma determinação do nosso prefeito”, completou.



A medida busca organizar e controlar melhor a atividade turística no município, equilibrando o fluxo de visitantes com o respeito às normas locais.