Prefeito de Cabo Frio, Serginho, em cima de caixas de som apreendidas na cidadeReprodução

Publicado 17/01/2025 18:29

O sucesso do vídeo do prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), que nesta semana fez uma paródia do "Rap da Felicidade" para alertar sobre a proibição de caixas de som nas praias , foi tanto, que ele foi parar no Metrópoles (inclusive em colab com o Metrópoles Política), no DIA e no site de fofocas Choquei. Até Luana Piovani compartilhou o vídeo.Para se ter uma ideia, até o início da tarde desta sexta-feira (17), o número de curtidas já tinha ultrapassado 24,9 mil. Em visualizações no Instagram, esse número está quase em 500 mil, além de 14,5 mil compartilhamentos. Também por causa desse vídeo, ele deu 10 minutos de entrevista na rádio CBN, na manhã desta sexta (17). Em seguida, o compositor do funk, MC Cidinho - que nos anos 1990 fazia dupla com Doca - pediu para gravar um vídeo com o prefeito cabo-friense. Segundo Cidinho, a música voltou a fazer sucesso nas rádios.Esse estilo de Serginho parece assertivo. Aumentou exponencialmente o engajamento nas redes sociais, ganhado mais de 40 mil seguidores depois de eleito. E assim, ele tem conseguido estabelecer um diálogo direto com a população. Recorde entre os prefeitos do Estado do Rio. Nas ruas, a aprovação também parece boa. Mesmo com SEPE Lagos fazendo protesto direto por causa do parcelamento dos salários deixados por Magdala.