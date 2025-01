Da esquerda para a direita: Prefeito de Búzios, Alexandre Martins e Felipe Corrêa, ex-presidente da Comsercaf - Reprodução

Da esquerda para a direita: Prefeito de Búzios, Alexandre Martins e Felipe Corrêa, ex-presidente da Comsercaf Reprodução

Publicado 20/01/2025 18:56

Uma nomeação do prefeito Alexandre Martins (REP), EM Armação dos Búzios, gerou a maior polêmica na península no fim de semana. Felipe Corrêa, ex-presidente da Comsercaf - autarquia responsável pelos serviços de limpeza de Cabo Frio -, seria o futuro assessor jurídico de licitações da Prefeitura. No entanto, assim que saiu a nomeação, que foi um pedido de um vereador, ligaram correndo para Alexandre a fim de saber se o prefeito buziano sabia do 'histórico' nada favorável do rapaz.

A informação é que enquanto cumpria a função no município cabo-friense teria deixado um rombo de R$ 70 milhões, pouco antes da ex-prefeita Magdala Furtado sair do comando do município. A coluna falou sobre isso na ocasião. Felipe negou as denúncias e foi solicitada uma entrevista com ele para entender melhor a questão, mas o advogado tergiversou.

Fato é que Alexandre voltou atrás e fez uma publicação em Diário Oficial nesta segunda (20) suspendendo os efeitos da nomeação. Seria praticamente “a volta dos que não foram”.