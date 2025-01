Prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL) - Reprodução

Prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL)Reprodução

Publicado 20/01/2025 13:34 | Atualizado 20/01/2025 13:35

Cabo Frio - Na manhã desta segunda-feira (20), o prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), realizou uma fiscalização surpresa no Pronto Atendimento Municipal (PAM) de São Cristóvão, com o objetivo de verificar as condições do atendimento à população. Sem aviso prévio à direção da unidade, a visita buscou identificar eventuais problemas no funcionamento do local.



O PAM de São Cristóvão, reformado e entregue pela gestão anterior em julho de 2024, apresentou graves falhas operacionais. Durante a inspeção, o prefeito constatou que pacientes estavam aguardando atendimento em um ambiente sem ventilação adequada e que alguns médicos escalados não estavam presentes para prestar os serviços à população.

“A partir da nossa posse, insumos e medicamentos não faltam mais nos hospitais, prontos-socorros, UPAs e postinhos da cidade, mas não aceitaremos negligência de profissionais que têm o dever de atender o cidadão cabo-friense com respeito e dignidade. Vamos abrir um procedimento administrativo para apurar as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis contra os médicos ausentes”, afirmou Serginho.



O prefeito reforçou ainda que continuará realizando fiscalizações em todas as unidades de saúde do município, com o objetivo de garantir melhorias no atendimento e assegurar que a população receba os serviços que merece. “A saúde é uma prioridade em nossa gestão, e não aceitaremos descaso. Vamos agir com responsabilidade e transparência para transformar o sistema de saúde de Cabo Frio em um modelo de eficiência”, concluiu.