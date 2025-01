Prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL) - Arquivo Portal O DIA

Prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL) Arquivo Portal O DIA

Publicado 22/01/2025 16:20 | Atualizado 22/01/2025 16:34

Em Cabo Frio, o prefeito Serginho (PL) conseguiu obter na justiça a permissão para usar recurso dos royalties para ajudar a pagar os salários de dezembro, dívida no valor de R$ 64 milhões deixada de herança pela gestão anterior. Antes dessa decisão, ele teve uma audiência com o Ministério Público, judiciário e sindicato dos servidores, mostrando com documentos o porquê da dificuldade em quitar a dívida. Em seguida, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta ratificando o compromisso com esse pagamento. "A gente secou a máquina e vai surpreender. Enxugamos em mais de R$ 30 milhões do que era antes. As contas estão enxutas e a prioridade agora é pagar aposentado e pensionista, depois o servidor (da ativa) e o que é essencial ao funcionamento da cidade. A gente está trabalhando dessa forma sem dinheiro, imagina quando começar a botar dinheiro no caixa", disse. A saber, neste primeiro mês do ano o município recebeu cerca de R$ 22 milhões em royalties.