Publicado 21/01/2025 17:09

O prefeito Fábio do Pastel (PL) assinou, nesta terça-feira (21), o projeto de lei complementar que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia. Para marcar esse momento histórico para a categoria, o chefe do executivo aldeense recebeu os agentes aldeenses e secretários envolvidos no processo em seu gabinete. Agora, a Prefeitura irá encaminhar Mensagem à Câmara Municipal e, após os procedimentos internos, o documento seguirá para votação da Casa Legislativa.



Na oportunidade, o prefeito Fábio do Pastel falou sobre a importância do momento. “O PCCR era um grande sonho da Guarda Municipal e nosso também. É um processo demorado, naturalmente, mas toda nossa equipe estava muito empenhada para chegar nesse momento de finalizar o documento. Por isso, não podíamos deixar de ter um encontro com os nossos agentes para comemorar essa conquista. Eu digo sempre que estou aqui de passagem, então o que eu puder fazer pelo município, pela população e pelos servidores, podem ter certeza que eu vou fazer”, declarou.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, celebrou a conquista. “Nestes anos que trabalhamos juntos, aprendi a conhecer e admirar essa instituição que é a Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia. O maior desejo e esperança de vocês é o que está acontecendo hoje, o reconhecimento de um direito que é a estruturação da carreira e dos vencimentos de vocês. Parabenizo a todos, desde os mais antigos até os mais novos. Também quero agradecer a todos que tornaram isso possível, principalmente ao prefeito Fábio do Pastel, pela hombridade em todo o processo até aqui, sem a decisão dele nada disso teria acontecido”, afirmou.



O secretário de Governo, Luiz Fernando Jr., parabenizou os GCM pela conquista. A secretária de Administração, Roberta Magalhães, e o secretário de Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza, falaram ao público presente sobre todo o processo de elaboração do PCCR. Emocionado, o secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, José Renato Alves, relembrou os colegas de farda já falecidos e os que se aposentaram.



O guarda e vigilante da Patrulha Maria da Penha, GCM Mauro, destacou que a assinatura do PCCR garante, também, o amparo às famílias dos servidores. “É um momento histórico para toda a nossa instituição. Pessoalmente, estou há nove anos na Guarda, mas acompanho a luta de vários companheiros que estão aqui há 30 anos. Foi uma luta incansável, porém nunca desistimos disso. Acredito que o plano vai nos ajudar a trabalhar ainda melhor, pois temos a garantia que as nossas famílias também estarão amparadas. Nós, como Guardas Municipais, nos sentimos gratificados, lisonjeados e agradecidos ao prefeito Fábio do Pastel por essa celebração e pela assinatura desse Plano de Carreira”, ressaltou.