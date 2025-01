Prefeito de Cabo Frio, Serginhho, durante Sessão Ordinária desta terça-feira (21) - Divulgação

Publicado 21/01/2025 16:22

Na sessão desta terça-feira (21), na Câmara Municipal de Cabo Frio, o prefeito Dr. Serginho (PL) anunciou uma medida inédita que promete aliviar a situação financeira da cidade. A Câmara devolverá R$ 1,3 milhão aos cofres da prefeitura, valor que será utilizado para regularizar pagamentos atrasados dos servidores, especialmente os aposentados.

O valor, proveniente do saldo do Duodécimo – recurso repassado mensalmente pela Prefeitura ao Legislativo –, será utilizado de forma antecipada em virtude da aprovação do Decreto Legislativo 001/2025, na Sessão Ordinária desta terça-feira (21).

Assinado pela Mesa Diretora e aprovado em regime de urgência, o Decreto autoriza repasses mensais do saldo remanescente do Duodécimo, após a quitação dos custos do Legislativo.

A medida foi apresentada como parte de um plano emergencial para enfrentar a crise financeira enfrentada pela cidade e garantir a valorização de servidores públicos.

Segundo o prefeito, o pagamento será realizado no dia 30 de janeiro e representa o início de uma série de ações planejadas para reorganizar as contas públicas. “Estamos focados em equilibrar as finanças do município. Esse é o primeiro passo de muitas mudanças que faremos para transformar Cabo Frio. Agradeço ao presidente da Câmara, Vaguinho, e aos vereadores pelo gesto histórico e comprometido com a cidade”, afirmou Serginho.

“Os vereadores merecem essa palavra afetuosa. Ontem, encaminhamos o Duodécimo da Câmara, e o presidente me comunicou que, conscientes das dificuldades do município, vocês estão economizando e devolverão parte desse valor para a Prefeitura. Essa contribuição será utilizada integralmente para antecipar o pagamento dos aposentados e pensionistas referente a dezembro.”

Vereadores na Sessão Ordinária desta terça-feira (21) Divulgação

O presidente da Câmara, vereador Vagne Simão (PL), destacou os esforços realizados pela Casa para viabilizar a devolução.



"Nós já assumimos a presidência com o objetivo de ajudar na reconstrução da nossa amada Cabo Frio. Fizemos ajustes nas contas da Câmara, revisamos contratos de prestação de serviços e reorganizamos administrativamente os setores para chegar a esse momento, em que podemos contribuir ativamente com o prefeito e os servidores do município. A Câmara tem que ser parceira na reconstrução da nossa cidade. Tenho certeza de que esse repasse ajudará muito na quitação dos pagamentos."