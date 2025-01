Prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa - Renata Cristiane

Publicado 23/01/2025 14:08

Em entrevista exclusiva à coluna política Costa do Sol, nesta quarta-feira (22), o prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), confirmou sua candidatura à presidência do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). A eleição será realizada na próxima sexta-feira (24), no município iguabense, que será a sede da reunião anual da entidade, composta por governos, entidades da sociedade civil e empresas em 13 municípios. Fabinho declarou estar confiante em sua articulação com os votantes e revelou planos ambiciosos para a região. Ainda no bate-papo, ele contou que deseja lançar um consórcio que garanta investimento em infraestrutura nas cidades da Região dos Lagos.

Confira na íntegra:

___________

CASA DO AUTISTA, DETRAN E SEGURANÇA PRESENTE



Ainda nesta quarta, ele recebeu o deputado estadual Fred Pacheco (Mobiliza), o qual sinalizou que irá viabilizar emendas parlamentares para a criação da Casa do Autista de Iguaba, implantação de um posto do Detran para vistoria e trazer o programa ‘Segurança Presente’. A visita incluiu uma apresentação de ações da atual gestão e uma ida ao Mirante Dona Célia, um dos marcos turísticos do município. Nesse tour também estavam o chefe de Gabinete de Fabinho, Marcello Costa, o vice-prefeito Marciley Lessa (PL) e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Vantoil Martins. “Fred Pacheco é um parceiro dedicado, sempre disposto a trabalhar por Iguaba Grande. Estamos confiantes de que essas iniciativas trarão melhorias significativas para a nossa população” afirmou o prefeito. O deputado, que já recebeu o título de cidadão iguabense, reforçou sua vontade de continuar contribuindo com o desenvolvimento do município. “Iguaba Grande é uma cidade que aprendi a amar, e podem contar comigo para trabalhar por mais avanços e inclusão”, destacou Fred Pacheco.