Serginho em vistoria na Escola Municipal Justiniano de Souza, acompanhado do secretário de Educação, Alfredo Gonçalves, e do subprefeito de Maria Joaquina, Rafael Aguiar - Foto: ASCOM/ Wislei Rabello

Serginho em vistoria na Escola Municipal Justiniano de Souza, acompanhado do secretário de Educação, Alfredo Gonçalves, e do subprefeito de Maria Joaquina, Rafael AguiarFoto: ASCOM/ Wislei Rabello

Publicado 24/01/2025 16:54

O prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), acompanhado do secretário de Educação, Alfredo Gonçalves, e do subprefeito de Maria Joaquina, Rafael Aguiar, realizou, na tarde desta quinta-feira (23), uma vistoria na Escola Municipal Justiniano de Souza, localizada no bairro Maria Joaquina. Durante a visita, o gestor afirmou ter constatado um “descaso inaceitável” em relação às obras da unidade.



Iniciada em abril do ano passado, a reforma da escola contava com orçamento de R$ 1,7 milhão. No entanto, R$ 1,4 milhão já foram aplicados, e, conforme denúncia, a instituição permanece sem condições de funcionamento. De acordo com o prefeito, essa situação motivou a instauração de uma tomada de contas, ou seja, um procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos, para investigar irregularidades na aplicação dos recursos.

Além disso, ofícios foram enviados ao Ministério Público, à Polícia Civil e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para que o caso seja investigado.

Serginho em vistoria na Escola Municipal Justiniano de Souza ASCOM/ Wislei Rabello



“Não vou admitir que recursos públicos sejam desperdiçados enquanto nossas crianças ficam sem acesso à educação”, declarou o prefeito. Serginho também anunciou que a Secretaria de Educação será mobilizada para garantir que a escola receba melhorias emergenciais, permitindo, assim, que os alunos sejam atendidos o mais rápido possível.



O bairro Maria Joaquina, onde a escola está localizada, enfrenta problemas estruturais há anos, de acordo com relatos de moradores. Após a vistoria, o prefeito afirmou que medidas serão tomadas para reverter o quadro e garantir melhores condições para o atendimento dos alunos, principalmente após a resolução da situação. “Educação é prioridade e não vamos tolerar descaso com o futuro das nossas crianças”, enfatizou. “Não vou admitir que recursos públicos sejam desperdiçados enquanto nossas crianças ficam sem acesso à educação”, declarou o prefeito. Serginho também anunciou que a Secretaria de Educação será mobilizada para garantir que a escola receba melhorias emergenciais, permitindo, assim, que os alunos sejam atendidos o mais rápido possível.O bairro Maria Joaquina, onde a escola está localizada, enfrenta problemas estruturais há anos, de acordo com relatos de moradores. Após a vistoria, o prefeito afirmou que medidas serão tomadas para reverter o quadro e garantir melhores condições para o atendimento dos alunos, principalmente após a resolução da situação. “Educação é prioridade e não vamos tolerar descaso com o futuro das nossas crianças”, enfatizou.

Nas redes sociais, o subprefeito Rafael Aguiar também se posicionou sobre o caso. “(…) O que vimos hoje não é fácil, é lamentável. Uma covardia. Roubaram os sonhos das nossas crianças, mas, com muito trabalho, vamos conseguir”, destacou.