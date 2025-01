Da esq. p/dir.: coordenador de Comunicação e Eventos da Educação, Cultura e Esporte, Raphael Barreto; presidente da Câmara, Dieguinho (PL); vice-prefeito, Diego Silveira (MDB); secretário de Turismo, Júnior Chuchu; e diretor de Eventos, Max Magalhães - Renata Cristiane

Publicado 24/01/2025 14:26

A Prefeitura de Arraial do Cabo realizou, nesta quinta-feira (23), o lançamento do Calendário Oficial de Eventos para o ano de 2025. Comemorando quatro décadas de emancipação político-administrativa, o município preparou uma programação especial para marcar o ano.O calendário reúne uma série de atividades voltadas tanto para os moradores quanto para os visitantes, abrangendo áreas como esporte, cultura, lazer e gastronomia. As iniciativas visam impulsionar o turismo e a economia local ao longo do ano.O evento aconteceu no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo e reuniu autoridades, empresários, vereadores, imprensa e sociedade civil em Arraial do Cabo. Participaram representantes Secretarias de Turismo, Educação, Governo e Eventos, além do vice-prefeito, Diego Silveira.“O lançamento do Calendário Oficial de Eventos é um momento especial para Arraial do Cabo, especialmente neste ano em que celebramos os 40 anos de emancipação político-administrativa do município. Ele reflete o compromisso em valorizar a cultura local, fomentar o turismo e promover o desenvolvimento econômico. Essa programação diversificada foi pensada tanto para os moradores, quanto para os visitantes, fortalecendo a identidade da cidade e projetando-a ainda mais como um destino único e acolhedor ao longo de 2025", afirmou Diego ().As informações sobre a programação serão amplamente divulgadas no site e nas redes sociais da Prefeitura de acordo com o cronograma."O Calendário de Eventos foi elaborado com base em um estudo realizado pelas equipes, fazendo com que aumentasse um ou dois dias de evento. O objetivo é fazer o visitante se tornar um turista, que ele pernoite na cidade, seja acolhido por uma pousada por um hotel ou até mesmo por uma casa locada. Isso movimenta a economia do município", afirmou Júnior Chuchu, secretário de Turismo. (