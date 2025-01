Da esquerda para a direita: secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello e secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz Trindade - ASCOM

Da esquerda para a direita: secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello e secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz TrindadeASCOM

Publicado 27/01/2025 16:33

Um encontro dedicado aos principais temas e desafios para a saúde fluminense marcou a primeira reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de 2025. O evento reuniu 79 dos 92 secretários municipais de Saúde do estado. A secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz Trindade, representou o município no encontro.



Entre os temas abordados estavam o cenário epidemiológico do estado, o trabalho do Centro de Inteligência em Saúde (CIS), tecnologia em saúde, teto financeiro, gestão de risco de desastres e o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), entre outros.



Os secretários foram recebidos pela secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, e pela presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Maria da Conceição de Souza Rocha.



A secretária de Estado destacou a importância do evento para os gestores municipais: “Conhecer a estrutura da Secretaria é fundamental para nortear o trabalho dos novos secretários. Esse acolhimento é muito importante para trabalharmos a saúde de forma alinhada e em benefício da população do estado. Temos o compromisso de auxiliar cada gestor da CIB para que tenhamos uma boa interlocução”, explicou Cláudia Mello.

O acolhimento aos novos gestores incluiu apresentações sobre as diversas áreas que compõem a estrutura da saúde estadual.



A secretária Beatriz Trindade ressaltou a relevância do evento: “Fui pela primeira vez e me senti muito acolhida. É um momento único, pois essa união entre os secretários de Saúde do estado faz a diferença. Juntos, podemos trabalhar pela saúde fluminense”, concluiu Beatriz.