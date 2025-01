À direita: usuários de drogas brigando na rua. À esquerda, prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho - Reprodução

À direita: usuários de drogas brigando na rua. À esquerda, prefeito de Cabo Frio, Dr. SerginhoReprodução

Publicado 27/01/2025 19:24 | Atualizado 27/01/2025 19:26

O prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), convocou, nesta segunda-feira (27), a população, especialmente os moradores do Braga, para uma audiência pública que tem como objetivo debater a situação das pessoas em vulnerabilidade social e dependência química, com foco no uso de crack. O encontro será realizado nesta terça-feira (28), às 18h30, no Hotel Paradiso.

A audiência pública vai discutir as melhores estratégias para combater a desordem urbana , enfrentar problemas de segurança e coibir o uso da droga por pessoas em situação de rua A iniciativa reforça o compromisso do município com soluções integradas e efetivas. Nesta segunda-feira (27), o prefeito Dr. Serginho se reuniu com a comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Andréia; o secretário de Assistência Social, Flavio Moreira; e o secretário de Ordem Pública, Coronel Leandro. O encontro foi pautado pela necessidade de um trabalho multidisciplinar envolvendo diferentes áreas para enfrentar os desafios da segurança e da saúde pública.“Tem um problema multidisciplinar que são as pessoas com vício em crack. Isso não é só uma questão de segurança pública. Obviamente que a gente vai combater a desordem na nossa cidade. Eu queria convidar toda a população de Cabo Frio, principalmente os moradores do bairro do Braga, pra estarem presentes conosco numa audiência pública que a gente vai traçar em diálogo com a população uma estratégia pra gente vencer essa situação que acontece hoje. Pode ter certeza que nós vamos vencer”, destacou o prefeito.