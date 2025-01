Briga generalizada entre usuários de crack - Reprodução/Rede social

Publicado 27/01/2025 17:19

- Uma briga generalizada entre usuários de crack, no Braga, em Cabo Frio, foi registrada em vídeo por um morador, neste fim de semana, e vem gerando preocupação sobre a situação do bairro. As imagens, que circularam nas redes sociais, mostram um grupo em confronto aberto, causando tumulto e reforçando os temores sobre a segurança pública no local.Segundo os moradores, episódios como esse não são isolados e refletem uma situação recorrente em diversos pontos da cidade. As forças de segurança têm realizado operações para coibir a violência e o tráfico de drogas, como uma força-tarefa liderada pelo prefeito, Serginho, cerca de 10 dias atrás A reportagem do Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar para saber se houve alguma ação na localidade. Segundo a PM, eles não foram acionados.