13 munições de calibre 380, um carregador de pistola, um celular, 9 rádios transmissores e 5 bases, um power bank, uma faca, 4 fones, roupas diversas e R$ 75,00 - Divulgação/PM

13 munições de calibre 380, um carregador de pistola, um celular, 9 rádios transmissores e 5 bases, um power bank, uma faca, 4 fones, roupas diversas e R$ 75,00Divulgação/PM

Publicado 27/01/2025 17:07

Cabo Frio - Um jovem de 19 anos foi preso por associação para o tráfico, neste sábado (25), em Maria Joaquina, Cabo Frio. A ocorrência foi durante uma operação “força total” no bairro. Ele foi avistado, em atitude suspeita, vestido de gandola camuflada e com duas mochilas pretas. Ao ser abordado, disse que era de Campos e que foi “convidado” pelos “garotos do tráfico” para fazer um “plantão noturno” na localidade.

Com ele foram apreendidas 13 munições de calibre 380, um carregador de pistola, um celular, 9 rádios transmissores e 5 bases, um power bank, uma faca, 4 fones, roupas diversas e R$ 75,00. Foi levado para a 126ª DP, onde o sistema acusou que ele já tinha uma anotação pelo mesmo crime. Ficou preso.