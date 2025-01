Homem agride motoboy - Reprodução

Homem agride motoboy Reprodução

Publicado 23/01/2025 17:59

Cabo Frio - Um motoboy foi agredido no bairro da Passagem, em Cabo Frio, nesta terça-feira (21), após uma discussão com um casal morador de um prédio. O bate-boca foi registrado em vídeo por testemunhas, que confirmam a agressão. As imagens mostram o momento em que o morador se aproxima do entregador e puxa seu capacete.



O motoboy, identificado como Pedro, diz ao Jornal que havia entrado no prédio para deixar uma entrega de uma cliente alheia à briga no elevador, visando agilizar o processo e evitar problemas. Ao tentar sair, no entanto, as portas do prédio e o portão principal travaram, deixando-o preso no local. Foi então que, depois de conseguir sair com a ajuda do porteiro, ele teria sido abordado por uma mulher que o repreendeu por ter deixado o portão aberto.

A discussão se intensificou quando Pedro explicou a situação e a mulher minimizou o ocorrido, dizendo que o problema de ter ficado preso era dele. Nesse momento, o marido da mulher se aproximou e parecia tentar acalmar a situação. Mas, de maneira repentina, agarrou o capacete do trabalhador, derrubando-o da moto.



“Ele pegou meu capacete, me derrubou com a moto e tudo. Eu levantei, tirei o capacete e falei: ‘Qual foi? Mandou eu ter calma e me agride? Que porra é essa?'”, relata Pedro. Após a agressão, o casal entrou no prédio.



“Eu não fui machucar ele porque o cara era velho, mas ele me jogou no chão”, desabafou.



A vítima afirma que sua moto foi arranhada e uma peça do capacete foi danificada. Também relata que não registrou boletim de ocorrência na delegacia porque não sabia informar o nome dos agressores, mas que as “medidas cabíveis serão tomadas”.



À noite, amigos organizaram um protesto em frente ao prédio para mostrar apoio a Pedro. “Logo depois eles se dispersaram”, relata o entregador, que diz que trabalha para conseguir identificar o casal.