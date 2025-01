Carrinho de ambulante pega fogo - Reprodução

Carrinho de ambulante pega fogo Reprodução

Publicado 21/01/2025 18:10

Cabo Frio - Um carrinho de ambulante foi consumido pelas chamas nesta segunda-feira (20), na Praia das Dunas, em Cabo Frio. O incidente, registrado pela manhã, foi registrado em vídeo por banhistas, que acompanharam a cena com preocupação.



De acordo com as imagens, o fogo se intensificou rapidamente, levando o próprio ambulante a empurrar o carrinho em direção à beira do mar, ação que evitou que o incidente resultasse em maiores danos.



O caso gerou um tumulto no local, atraindo a atenção de diversas pessoas que estavam na praia no momento. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Em nota, a prefeitura de Cabo Frio informou que a Defesa Civil não foi informada.



Ainda sobre o caso, o município esclareceu que a utilização de botijões de gás em carrinhos de ambulantes na cidade é regulamentada pela Lei Municipal nº 2.968/2018, em conformidade com as normas de segurança previstas no Anexo I.



“A legislação permite o uso de botijões de gás nas praias, mas somente para um comercialização de pizzas e churrascos, desde que sejam observadas as condições de segurança e os equipamentos estejam em conformidade com as normas técnicas determinadas. A fiscalização é realizada pela Secretaria de Ordem Pública, e os ambulantes devem atender aos requisitos para garantir a segurança e o cumprimento das normas”, esclareceu.