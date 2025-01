34 pinos de cocaína, 77 frascos de "black lança", além de 1 mil eppendorfs e 1 mil etiquetas - Divulgação/PM

34 pinos de cocaína, 77 frascos de "black lança", além de 1 mil eppendorfs e 1 mil etiquetasDivulgação/PM

Publicado 20/01/2025 14:15

Cabo Frio - Na manhã deste sábado (18), uma operação policial resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na Rua São Paulo, no Jardim Peró, em Cabo Frio. A ocorrência teve início por volta das 6h, após denúncias apontarem a presença de criminosos traficando e armazenando drogas no local.



De acordo com a ocorrência, quando os policiais chegarem ao endereço, diversos indivíduos fugiram ao perceber a aproximação das guarnições. Durante buscas na área, os agentes encontraram 34 pinos de cocaína, 77 frascos de “black lança”, além de 1 mil eppendorfs e 1 mil etiquetas.

34 pinos de cocaína, 77 frascos de "black lança", além de 1 mil eppendorfs e 1 mil etiquetas Divulgação/PM

O material apreendido foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde o caso foi registrado. Não houve prisões durante a ocorrência, e as investigações continuam para identificar os envolvidos nas atividades ilícitas.