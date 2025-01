317 munições de diferentes calibres, dois coletes balísticos e uma espingarda calibre 12, além de 1.707 kg de maconha - Divulgação/PM

Publicado 17/01/2025 17:47

Cabo Frio - Em uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (16), agentes da Polícia Militar apreenderam um arsenal de armas e drogas em uma creche localizada na Rua Walter Rollman, no bairro Jardim Nautilus, em Cabo Frio.

De acordo com informações da PM, a ação foi desencadeada após denúncias anônimas que indicavam a presença de indivíduos ligados ao tráfico de drogas no local. As equipes se deslocaram até a creche e, após uma minuciosa busca no telhado da unidade, encontraram um esconderijo com 317 munições de diferentes calibres, dois coletes balísticos e uma espingarda calibre 12, além de 1.707 kg de maconha.

O material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde será registrado um boletim de ocorrência e iniciada a investigação para identificar os responsáveis pelo armazenamento das armas e drogas.